Як Дональд Трамп змінить світ — Foreign Affairs

Аналітики зазначають, що через непередбачуваність Трампа, його нестабільний стиль і не зовсім послідовне мислення багато питань залишаються відкритими. Але тепер, після чотирьох років спостереження за його керівництвом, ще чотирьох років аналізу його перебування на посаді та року спостереження за його третьою кампанією на виборах до Білого дому, все ж таки можна зробити деякі прогнози щодо його другого терміну, пишуть аналітики.

Як і під час першого терміну Трампа, політику формуватимуть різні фракції — одні з радикальними ідеями щодо трансформації адміністративної держави та американської зовнішньої політики, інші — з більш традиційними поглядами.

"Цього разу, однак, більш екстремістські фракції матимуть перевагу, і вони будуть використовувати свою перевагу, щоб витіснити більш помірковані голоси, спустошити ряди цивільних і військових професіоналів, яких вони вважають "глибинною державою", і, можливо, використовувати важелі уряду, щоб переслідувати опонентів і критиків Трампа", — йдеться у матеріалі.

Інший важливий момент: суть підходу Трампа до зовнішньої політики — голий трансакціонізм — залишається незмінною. Але контекст, в якому він намагатиметься здійснювати свою ідіосинкратичну форму укладання угод, кардинально змінився: світ сьогодні є набагато небезпечнішим місцем, ніж під час його першого терміну, зазначають у FA.

"Передвиборча риторика Трампа змальовувала світ в апокаліптичних термінах, зображуючи його команду як жорстких реалістів, які розуміють небезпеку. Але те, що вони пропонували, було не стільки реалізмом, скільки магічним реалізмом: набір химерних вихвалянь і неглибоких міркувань, які не відображали справжнього розуміння загроз, з якими стикаються США.

Чи зможе Трамп насправді захистити американські інтереси в цьому складному середовищі, може залежати від того, як швидко він і його команда відкинуть передвиборчу карикатуру, яка переконала трохи більше половини електорату, і натомість зіткнуться зі світом таким, яким він є насправді", — зазначається у статті.

Першим завданням, з яким зіткнеться Трамп, буде формальний перехід. Навіть за найкращих обставин це складний бюрократичний маневр, і сумнівно, що цього разу він пройде гладко.

Скоріше за все, Трамп намагатиметься не допустити, щоб його бажані кадрові рішення були заблоковані будь-якими "скелетами в шафі". Адміністрація Байдена буде обмежена у своїх можливостях координувати дії з новою командою Трампа у традиційний спосіб. Це матиме ще більше значення, якщо Трамп вирішить призначити на керівні посади деяких маргінальних персонажів, які зараз домінують у його найближчому оточенні.

"Навіть якщо Трамп не втілить у життя найсміливіші ідеї, які він озвучував під час передвиборчої кампанії, так чи інакше, він прийде з командою, налаштованою на реалізацію багатьох із тих самих схем, від яких менш радикально налаштованим діячам вдалося відмовити Трампа під час його першого терміну", — вважають експерти.

Під час першого терміну Трампа політичні призначення у сфері національної безпеки можна було б віднести до однієї з трьох категорій. Перша і, мабуть, найбільша складалася з людей зі справжнім досвідом, які могли б отримати посади в нормальній республіканській адміністрації, хоча, ймовірно, на кілька рівнів нижче тих, які вони зайняли в "світі Трампа". Вони намагалися реалізувати порядок денний президента якнайкраще в умовах хаосу, і більшість хороших речей, які відбулися, можна віднести до їхньої заслуги.

Менша, але значно впливовіша група складалася з ветеранів-високопосадовців, які мали чіткі уявлення про те, куди має рухатися політика національної безпеки, і вірили, що зможуть досягти цих результатів, незважаючи на гіпертрансакціонізм Трампа, наголошуючи на тому, що альтернативна політика буде сигналом слабкості. Прикладами можуть слугувати Г. Р. Макмастер і Джон Болтон, які були другим і третім радниками Трампа з питань національної безпеки відповідно.

Макмастер змусив Трампа погодитися на введення американських військ до Афганістану в 2017 році, а Болтон — на вихід Трампа з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Але Макмастер, Болтон і всі інші високопосадовці, які дотримувалися такого підходу, врешті-решт залишили адміністрацію після того, як зрозуміли, що Трамп завжди знайде спосіб вислизнути з-під контролю, підриваючи будь-яке політичне благо, якого, на їхню думку, вони могли б досягти в іншому випадку.

"Навіть деякі з тих, хто дожив до інавгурації Байдена у 2021 році, не звільнившись, у приватних розмовах давали мені напрочуд відверті оцінки, які підтверджують образ Трампа як нерозважливого і аж ніяк не натхненника національної безпеки, незважаючи на те, що вони говорили про це публічно", — пишуть у FA.

Третя категорія — це невелика, але впливова група правовірних прихильників MAGA та агентів хаосу, які прагнули виконувати забаганки Трампа без жодних пояснень і не зважаючи на наслідки. У них було звужене уявлення про лояльність, вони вважали, що бос повинен отримувати те, що він просить, і не чути про непередбачувані наслідки цих кроків, щоб він не змінив свою думку, коли буде повністю обізнаний з фактами.

"У майбутній адміністрації Трампа все ще будуть традиційні республіканці, які шукають можливість кар'єрного росту, що випадає раз у житті, і готові ризикувати "самоспаленням", яке може спіткати їх, якщо вони якимось чином зіткнуться з Трампом.

Залишаться ідеологи, які думають, що знають правильну стратегію і вірять, що зможуть спрямувати Трампа на те, що вони вважають правильним — наприклад, залишити Україну на поталу путіну і водночас посилити стримування Китаю — підхід, який може здатися розумним на академічному семінарі або в газетній колонці, але, швидше за все, не спрацює в реальному житті.

З'явиться чимало агентів хаосу, для яких руйнування існуючої системи формування політики національної безпеки, що захищала американські інтереси протягом 80 років, стане особливістю Трампа 2.0, а не помилкою. Різниця в тому, що цього разу третя група буде більшою і впливовішою, ніж минулого разу", — йдеться у статті.

Це кидає серйозний виклик хранителям існуючої системи формування політики національної безпеки: військовим у формі та державним службовцям, які складають переважну більшість людей, на яких покладено завдання контролювати порядок денний будь-якого президента.

Трамп і його команда чітко дали зрозуміти, що лояльність для них понад усе. І вони можуть мати найпростіший тест на лояльність: запитати будь-яку особу, яка має владні повноваження, чи були вибори 2020 року вкрадені або чи був напад на Капітолій 6 січня актом повстання. Як продемонстрував кандидат у президенти Джей Ді Венс, є лише один спосіб відповісти на ці питання, який Трамп прийме.

Аналітики вважають, що він зможе отримати потрібну йому співпрацю або капітуляцію від військових та радників, просто залишивши загрозу чистки кадрів висіти в повітрі. Як мінімум, він, ймовірно, звільнить деяких високопосадовців, щоб вселити страх в серця інших.

Більшість союзників США сприйняли перемогу Трампа з острахом, вважаючи, що вона стане вирішальним цвяхом у труну традиційного глобального лідерства Америки.

Коли американський електорат вперше обрав Трампа, союзники США відреагували різноманітними стратегіями хеджування. Цього разу вони перебувають у набагато слабшій позиції через власні внутрішні виклики і загрози з боку путіна і Сі Цзіньпіна.

"Союзники США намагатимуться підлеститися і заспокоїти Трампа і, наскільки це дозволяють їхні закони, запропонувати йому підлабузництво і винагороди, які виявилися найкращим способом отримати вигідні умови за часів Трампа 1.0. Трансакційний, короткостроковий підхід Трампа, ймовірно, викличе дзеркальне відображення серед союзників, які намагатимуться отримати все, що можуть, і уникатимуть давати щось взамін — форма дипломатії, яка в кращому випадку створює фальшиву співпрацю, а в гіршому — залишає проблеми гноїтися", — кажуть оглядачі.

На противагу цьому, серед супротивників США повернення Трампа відкриє широкі можливості. Трамп пообіцяв спробувати змусити Україну поступитися територією росії, закріпивши здобутки путіна від вторгнення. На відміну від багатьох передвиборчих обіцянок, цій обіцянці можна вірити, оскільки Трамп оточив себе антиукраїнськими та пропутінськими радниками. Його план щодо України також, швидше за все, буде реалізований, оскільки він повністю належить до сфери президентської прерогативи.

"Питання лише в тому, чи погодиться путін на часткову капітуляцію з розумінням того, що він завжди зможе захопити решту території України після того, як Трамп успішно нав'яже Києву "нейтралітет", чи путін розкусить блеф Трампа і вимагатиме повної капітуляції негайно", — йдеться у матеріалі.

Вигоди для Китаю менш очевидні, оскільки деякі з ключових радників Трампа віддаються магічному реалізму, вважаючи, що США можуть пожертвувати своїми інтересами в Європі, водночас посилюючи стримування проти китайських хижаків у Східній Азії.

Перші кроки нової адміністрації Трампа в Азії на перший погляд можуть здатися яструбиними. Наприклад, якщо Трамп зможе запровадити масивні тарифи на китайські товари, економіка Китаю може зазнати певного болю, хоча біль для американських споживачів буде більшим і негайним. І Трамп, швидше за все, шукатиме способу, як гнучко використовувати військову міць США в Азії, щоб продемонструвати розрив з тим, що він зобразив як слабкість Байдена.

Але сумнівно, що тарифи суттєво змінять політику Китаю або що перформативна яструбиність перетвориться на стійке нарощування військової сили в Азії. З одного боку, Трамп висунув певні умови щодо захисту Тайваню, вимагаючи, щоб Тайбей вчетверо збільшив свої оборонні витрати, щоб отримати право на сильнішу американську підтримку. Ця химерна стратегія цілком може розвалитися від власних протиріч, і не виключено, що китайсько-російське партнерство опиниться перед перспективою американського відступу на обох основних театрах військових дій.

Під час передвиборчої кампанії Трамп і Венс зображували себе як людей миру, висміюючи свою опонентку, віце-президента Камалу Гарріс, та її союзників як розпалювачів війни.

"Нерозбавлений ізоляціонізм його передвиборчих меседжів може виявитися гамівною сорочкою, яка паралізує зовнішню політику адміністрації Трампа в критичний момент. Але Трамп, як відомо, викручується з таких кайданів і чинить опір тому, щоб його підшивали під себе.

Спритніші помічники Трампа використовували це на свою користь, видаючи все, що вони хотіли, за те, що його вороги казали, що він не може зробити. Цей гамбіт деякий час працював би в обмежених межах, але в якийсь момент Трамп неминуче рухався б у зовсім іншому напрямку. Цього разу така імпульсивність може скоріше зашкодити, ніж допомогти більш екстремістським фракціям у його команді", — зазначається у публікації.

Джерело: https://t.me/znua_live/175354

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