Один из крупнейших американских брокеров начал закрывать счета россиянам с европейским ВНЖ

Американский Interactive Brokers предупредил россиян с видом на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза о закрытии их счетов в течение 30 дней, пишут «Ведомости». Соответствующие уведомления стали приходить в начале ноября. Их получили даже те клиенты, которые платят налоги в европейских юрисдикциях, отметил собеседник издания в крупном российском брокере.

Информацию подтвердили в юрфирмах FTL Advisers, О2 Consulting и консалтинговой компании LWM. Там рассказали, что это также коснулось счетов россиян с ВНЖ в Казахстане и ОАЭ. В рассылке Interactive Brokers объяснила свое решение внутренней политикой и предложила перевести активы к другому брокеру либо закрыть позиции и вывести деньги. Заключать новые сделки нельзя.

Подлежащий ликвидации счет помечается как Closing Only («только закрытие»). Перевести деньги к другому брокеру можно через автоматическую систему ACATS — аналог СБП для ценных бумаг в США. Для этого нужно обратиться в выбранную компанию и запросить операцию. «Если вы не закроете или не переведете все позиции по счету в течение 30 дней с момента этого уведомления, мы оставляем за собой право ликвидировать оставшиеся позиции по счету, зачислить выручку от ликвидации на ваш счет или распределить ее согласно вашим последним инструкциям по выводу средств», — подчеркнули в Interactive Brokers.

В FTL Advisers связывают новую волну закрытия российских счетов в крупнейшем американском брокере с расширением блокирующих санкций США 30 октября. Тогда в список попали более 30 физлиц и свыше 360 компаний. Управляющий партнер юрфирмы Наталья Пацева предупреждает, что перевести активы и вывести деньги из США будет очень проблематично. А тем российским клиентам Interactive Brokers, кто еще не получил таких писем, она советует задуматься об альтернативном месте хранения бумаг и уже сейчас открыть там счета.

С ней согласен управляющий партнер LWM Ленар Рахманов. Он связал новую волну закрытий счетов со стремлением американского брокера избежать санкционных рисков, связанных с обслуживанием россиян. Рахманов прогнозирует, что рано или поздно с этим столкнутся все клиенты, сохраняющие гражданство РФ.

Собеседник издания в брокере считает, что подобные ограничения также могут начать вводить европейские и швейцарские финансовые организации. Аналогичного мнения придерживается управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина. По ее словам, в последнее время при принятии решений банки и брокеры из «недружественных» стран руководствуются не только прямыми регуляторными ограничениями, но и внутренней оценкой рисков. В данном случае речь может идти о том, что организации просто невыгодно сохранять клиентов с российским гражданством, поскольку они требуют дополнительных проверок с большим вовлечением ресурса как со стороны комплаенса, так и юридического и административного блоков, отмечает Сорокина.

Interactive Brokers начала вводить ограничения против россиян после вторжения РФ в Украину. Так, брокер запретил пополнять счета в рублях и открывать новые позиции с ценными бумагами ЕС, стал блокировать операции российских граждан с евро и объявил о закрытии счетов с невысокой активностью. Летом этого года Interactive Brokers запретила инвесторам из России пополнять счета в 12 валютах, включая китайские юани, турецкие лиры и японские иены.

Джерело: nigroll.com

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