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Грузооборот украинских портов за 10 мес. увеличился в 1,7 раза

Грузооборот украинских портов за 10 мес. увеличился в 1,7 раза

Украинские порты в январе-октябре 2024 года увеличили обработку грузов в 1,78 раза в сравнении с аналогичным показателем прошлого года до 82,1 млн т, получив за этот период доход 5,2 млрд грн и 2,2 млрд грн чистой прибыли.

По оперативным данным января-октября 2024 года, украинские морские порты обработали 82,1 млн тонн грузов, тогда как за аналогичный период прошлого года – 46,1 млн т, что в 1,78 раз меньше текущего показателя, следует из сообщения пресс-службы государственного предприятия (ГП) Администрации морских портов Украины (АМПУ) в фейсбук в понедельник.

Объем обработки аграрных грузов за 9 мес. достиг 50,7 млн т.

Доход АМПУ за этот период составил 5,2 млрд грн, чистая прибыль – 2,2 млрд грн. В государственный бюджет будет заплачено 3,1 млрд грн, сказано в сообщении.

Указывается, что предприятие “достигло высокого уровня защиты объектов критической инфраструктуры и его элементов – до 95% в каждом из портов Украины”.

“Все филиалы на 100% обеспечены альтернативными источниками питания, что гарантирует бесперебойную работу портов. В течение 2023-2024 годов, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, не было ни одного случая прекращения работы портов”, – сказано в сообщении АМПУ.

Также сообщается, что порты Дунайского региона остаются надежным альтернативным маршрутом для украинского экспорта и критического импорта и несмотря на постоянные вражеские обстрелы обеспечивают стабильное функционирование жизненно важных для экономики Украины логистических маршрутов.

С начала года АМПУ провело 200 стратегических встреч с международными партнерами на которых достигло ряда важных результатов. В частности, успешно реализовано дипломатическую инициативу по исключению рф из состава Совета Дуная.

“Активная коммуникация с ведущими мировыми и отечественными СМИ способствовала формированию мощной международной поддержки, результатом которой стало привлечение технической помощи на сумму более 1,56 миллиарда грн, включая критически важное оборудование – лоцманские катера, боны, скиммеры, строительную технику и генераторы”, – подчеркнули в пресс-службе АМПУ.

Ранее сообщалось, что по оперативным данным АМПУ, с января по сентябрь 2024 года украинские морские порты перевалили 74 млн т грузов. За аналогичный период прошлого года объем перевалки составил 41,1 млн т.

Также ранее генеральный директор “Украинского Дунайского пароходства” Дмитрий москаленко сообщил, что Дунай останавливается. По его словам, сегодня в глобальной конкурентной борьбе за экспортный груз Дунайские порты даже не на втором месте – в условиях если продукцию не удастся экспортировать через Черноморские порты, бизнес переориентируется на Гданьск или другой европейской порт.

москаленко предложил установить минимальный объем грузопотока, который нужен Дунайскому кластеру, чтобы сохранить значительный потенциал, который был создан благодаря усилиям государства и бизнеса в начале войны. По его мнению, для УДП этот минимум – 150 тыс. т ежемесячно. Для сравнения: объем грузоперевозок через порты Дуная в 2023 году достиг рекордных 3,2 млн тонн в месяц.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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