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Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон легко виграв переобрання в четвертому окрузі Луїзіани

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон легко виграв переобрання в четвертому окрузі Луїзіани

Він забезпечив собі п'ятий термін у Конгресі — The Hill.

Джонсон переміг республіканця Джошуа Морота, який, зокрема, виступав за скасування програми ObamaCare, а також заявляв, що він проти «будь-якої іноземної допомоги», щоб надати пріоритет внутрішнім справам.

Це перша виборча перемога Джонсона після того, як він став спікером. Однак продовжують виникати питання щодо його майбутнього на цій посаді. Джонсон заявляв, що хоче продовжувати виконувати обов'язки спікера, якщо республіканці збережуть контроль над нижньою палатою Конгресу, але не окреслював свої плани, якщо Республіканська партія опиниться в меншості.

Видання пише, що йому може бути важко втриматися на керівній посаді, навіть якщо республіканці залишаться в більшості. Деякі законодавці дали зрозуміти, що не підтримуватимуть Джонсона на посаду спікера в майбутньому.

Нещодавно Джонсон заявляв, що не має бажання продовжувати фінансувати Україну і сподівається, що в цьому не виникне потреби. Він висловлював припущення, що Трамп у разі повернення до Білого дому «дійсно зможе завершити цей конфлікт», маючи на увазі війну рф проти України.

У вересні Джонсон вимагав звільнити посла України в США Оксану Маркарову.

Джерело: https://t.me/znua_live/175251

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: вибори, США

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