Оперативна інформація станом на 08.00 07.11.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась дев’ятсот вісімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 64 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 83 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Малі Проходи, Липці, Борівська Андріївка, Загризове, Новоплатонівка, Терни, Ямполівка, Лиман, Міньківка, Привілля, Никонорівка, Щербинівка, Торецьк, Дружба, Часів Яр, Даченське, Дачне, Сухі Яли, Урожайне, Кам’янське та Новодарівка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали семи ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління та артилерійську систему.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

За уточненою інформацією, ворог атакував десять разів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви на Лиманському напрямку.

Українські захисники відбили чотири спроби потіснити їх з оборонних рубежів поблизу Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку.

Поблизу населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка, на Краматорському напрямку, за добу відбулося два боєзіткнення.

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували чотири рази неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 ворожих штурмових дій в районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

На Курахівському напрямоку минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.

Наші захисники відбили шість штурмів окупантів поблизу населених пунктів Трудове та Максимівка, що на Времівському напрямку.

Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також наші воїни знешкодили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 78 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до лав ЗСУ!

Наша сила в єдності! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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