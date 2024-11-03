Новини з іншого світу

● Apple покупает литовский Pixelmator.

● Amprius отмечает открытие новых линий производства высокоэнергетических кремниевых батареи. Емкостью 450 ватт час! Недавно установленные производственные линии обеспечивают Amprius производственной мощностью до 800 МВт·ч для ее ячеек SiCore Pouch.

● Цены на аккумуляторы в сентябре упали до рекордно низкого уровня, сообщила консалтинговая компания Benchmark Mineral Intelligence. Лидером снижения цен на стали литий-железо-фосфатные элементы (LFP), цена на которые в сентябре упала до 59 долларов за киловатт-час (кВт-ч). Эван Хартли, менеджер по исследованиям в Benchmark, сказал: Цены, скорее всего, в среднем немного снизятся, но аккумуляторные элементы LFP уже активно закупаются в некоторых случаях по согласованным ценам около 50 долл. США/кВт·ч.

● Завод в США планирует перерабатывать 10 миллионов солнечных панелей в год с 99%-ной степенью утилизации. Ожидается, что предприятие будет извлекать до 99% материалов из солнечных панелей, включая сложные двусторонние панели, и перерабатывать их в новое солнечное стекло.

● OpenAI разрабатывает новый чип совместно с Broadcom и TSMC. Компания также планирует добавить новые процессоры AMD MI300X в свою учебную инфраструктуру, снизив зависимость от графических процессоров Nvidia. Бум искусственного интеллекта стимулирует беспрецедентный спрос на специализированные чипы, заставляя лидеров отрасли пересматривать свои аппаратные стратегии. Масштабирование вычислительной мощности является ключом к разблокировке более мощного искусственного интеллекта.

● Компания Boston Dynamics представила новые кадры своего электрического робота Atlas, сортирующего автомобильные детали, демонстрируя новые возможности автономной работы и адаптации в режиме реального времени. Полностью электрический Atlas демонстрирует автономную навигацию и управление, перемещая детали двигателя между бункерами без участия человека или предварительного программирования. Демонстрация появилась вскоре после объявления о партнерстве Boston Dynamics с Toyota Research Institute в начале этого месяца.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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