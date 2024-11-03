Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 87

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Apple покупает литовский Pixelmator.

● Amprius отмечает открытие новых линий производства высокоэнергетических кремниевых батареи. Емкостью 450 ватт час! Недавно установленные производственные линии обеспечивают Amprius производственной мощностью до 800 МВт·ч для ее ячеек SiCore Pouch.

● Цены на аккумуляторы в сентябре упали до рекордно низкого уровня, сообщила консалтинговая компания Benchmark Mineral Intelligence. Лидером снижения цен на стали литий-железо-фосфатные элементы (LFP), цена на которые в сентябре упала до 59 долларов за киловатт-час (кВт-ч). Эван Хартли, менеджер по исследованиям в Benchmark, сказал: Цены, скорее всего, в среднем немного снизятся, но аккумуляторные элементы LFP уже активно закупаются в некоторых случаях по согласованным ценам около 50 долл. США/кВт·ч.

● Завод в США планирует перерабатывать 10 миллионов солнечных панелей в год с 99%-ной степенью утилизации. Ожидается, что предприятие будет извлекать до 99% материалов из солнечных панелей, включая сложные двусторонние панели, и перерабатывать их в новое солнечное стекло.

● OpenAI разрабатывает новый чип совместно с Broadcom и TSMC. Компания также планирует добавить новые процессоры AMD MI300X в свою учебную инфраструктуру, снизив зависимость от графических процессоров Nvidia. Бум искусственного интеллекта стимулирует беспрецедентный спрос на специализированные чипы, заставляя лидеров отрасли пересматривать свои аппаратные стратегии. Масштабирование вычислительной мощности является ключом к разблокировке более мощного искусственного интеллекта.

● Компания Boston Dynamics представила новые кадры своего электрического робота Atlas, сортирующего автомобильные детали, демонстрируя новые возможности автономной работы и адаптации в режиме реального времени. Полностью электрический Atlas демонстрирует автономную навигацию и управление, перемещая детали двигателя между бункерами без участия человека или предварительного программирования. Демонстрация появилась вскоре после объявления о партнерстве Boston Dynamics с Toyota Research Institute в начале этого месяца.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЗМІ: Демократи мають план, якщо Трамп передчасно оголосить себе президентом
Сегодня 07:20    106
Міноборони США оголосило про пакет допомоги Україні на 425 мільйонів доларів
Сегодня 06:18    96
Верховный Суд США отказал республиканцам в попытке отклонить тысячи бюллетеней в Пенсильвании
02.11.2024 10:38    183
Видання The Economist підтримало Камалу Гарріс як кандидатку у президенти США
01.11.2024 10:16    162
Новини з іншого світу
01.11.2024 09:51    167
Обвал акцій Trump Media: Дональд Трамп втратив $1,3 млрд за день
01.11.2024 09:17    154
Чіпи TSMC опинилися в пристроях китайської Huawei попри контроль США
01.11.2024 08:54    166
Шварценеггер голосуватиме за Камалу Гарріс
31.10.2024 10:31    159
B-50 Superfortress: ядерний бомбардувальник, про який ви ніколи не чули
31.10.2024 08:47    198
Трамп звинувачує Тайвань у крадіжці індустрії мікросхем США
31.10.2024 08:26    182
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 