Польская радиостанция Off Radio Kraków уволила всех своих журналистов и заменила их тремя сгенерированными нейросетью ведущими

Этот шаг вызвал широкое возмущение и споры в стране. Бывший журналист Матеуш Демский опубликовал открытое письмо против такого решения, которое собрало 15 000 подписей в поддержку за 24 часа:

«Это опасный прецедент, который затрагивает всех нас. Он может открыть путь к миру, в котором опытные сотрудники, связанные с медиа-сектором в течение многих лет, и люди, занятые в творческих индустриях, будут заменены машинами»

Представители радиостанции утверждают, что увольнения связаны с уменьшением аудитории, а использование ИИ — эксперимент для перезапуска канала:

Предполагается, что первый ИИ-ведущий — студент кафедры акустики

Джерело: https://t.me/vekha/98545

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