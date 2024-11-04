Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 62

Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

● Google обновляет Google Карты, Google Планета Земля и Waze, интегрируя возможности генеративного ИИ на базе модели Gemini. Новые функции позволяют получать рекомендации по местам для отдыха, улучшенные маршруты с информацией о достопримечательностях и парковках, а также данные о погодных условиях. Google Earth с поддержкой ИИ облегчит анализ данных для городских служб, а Waze теперь включает голосового помощника и улучшенные предупреждения о дорожной обстановке. Для разработчиков представлен инструмент «grounding with Google Maps», который интегрирует геоданные в приложения с ИИ.

● Получив на прошлой неделе солидный свежий капитал в размере 5,6 млрд долларов, подразделение Alphabet по разработке беспилотных автомобилей Waymo теперь оценивается более чем в 45 млрд долларов.

● Nvidia с 8 ноября включат в индекс Dow Jones Industrial Average. Nvidia заменит своего конкурента — Intel, которая входила в индекс с 1999 года. Акции Nvidia с 2019 года выросли более чем в 38 раз, в то время как Intel потерял половину своей стоимости.

● Джефф Безос заработал более $3 млрд за одни сутки, его доход в секунду составил более $34,7 тысячи. Основатель Amazon продал 16 млн акций компании, когда их котировки приблизились к историческому максимуму.

● Китай створив модель ШІ для військового використання на основі Llama від Meta. Провідні китайські дослідницькі установи, пов’язані з Народно-визвольною армією використали велику мовну модель Meta для розробки інструментів на основі ШІ для військового використання. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три наукові статті та аналітику.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ФБР обвинило рф в использовании фейков для срыва выборов в США
Сегодня 10:23    17
Нацгвардія США приведена у готовність
Сегодня 09:59    56
У российских военных экспертов очередной приступ экстаза на Су-57
Сегодня 09:23    95
Адміністрація президента США Джо Байдена застерігала Іран від нового нападу на Ізраїль, вказавши, що не зможе утримати ізраїльську сторону від нищівної відповіді
Сегодня 08:50    77
У США більше 70 млн громадян достроково проголосували на виборах президента
Сегодня 08:29    102
Головне за вихідні
Сегодня 07:44    104
25 листопада 1991 року. 5 днів до проголошення незалежності України. Сенатор Джо Байден виступає у Конгресі США
Сегодня 07:32    109
Мільярди на нову БМП: США замінить всесвітньовідому M2 Bradley
Сегодня 07:04    118
Після оновлення карт Google зʼявились численні знімки української оборонної інфраструктури
Сегодня 06:37    107
Новини з іншого світу
03.11.2024 09:11    157
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 