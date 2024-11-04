Новини з іншого світу

● Google обновляет Google Карты, Google Планета Земля и Waze, интегрируя возможности генеративного ИИ на базе модели Gemini. Новые функции позволяют получать рекомендации по местам для отдыха, улучшенные маршруты с информацией о достопримечательностях и парковках, а также данные о погодных условиях. Google Earth с поддержкой ИИ облегчит анализ данных для городских служб, а Waze теперь включает голосового помощника и улучшенные предупреждения о дорожной обстановке. Для разработчиков представлен инструмент «grounding with Google Maps», который интегрирует геоданные в приложения с ИИ.

● Получив на прошлой неделе солидный свежий капитал в размере 5,6 млрд долларов, подразделение Alphabet по разработке беспилотных автомобилей Waymo теперь оценивается более чем в 45 млрд долларов.

● Nvidia с 8 ноября включат в индекс Dow Jones Industrial Average. Nvidia заменит своего конкурента — Intel, которая входила в индекс с 1999 года. Акции Nvidia с 2019 года выросли более чем в 38 раз, в то время как Intel потерял половину своей стоимости.

● Джефф Безос заработал более $3 млрд за одни сутки, его доход в секунду составил более $34,7 тысячи. Основатель Amazon продал 16 млн акций компании, когда их котировки приблизились к историческому максимуму.

● Китай створив модель ШІ для військового використання на основі Llama від Meta. Провідні китайські дослідницькі установи, пов’язані з Народно-визвольною армією використали велику мовну модель Meta для розробки інструментів на основі ШІ для військового використання. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три наукові статті та аналітику.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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