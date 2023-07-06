Обстріл Богодухівського району: знищено вокзал залізничної станції

6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію «Одноробівка» Богодухівського району. За попередніми даними, з артилерії.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости