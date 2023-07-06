Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:26
Просмотров: 56

Обстріл Богодухівського району: знищено вокзал залізничної станції

Обстріл Богодухівського району: знищено вокзал залізничної станції

6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію «Одноробівка» Богодухівського району. За попередніми даними, з артилерії.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 