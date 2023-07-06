Окупанти обстрілюють село Петропавлівка на Харківщині: на місці працює ДСНС

6 липня близько 11:00 ворог знову обстріляв приватний сектор у селі Петропавлівка Петропавлівської громади: виникла пожежа у магазині приватного підприємця.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Площа пожежі склала 30 м². До пожежогасіння були залучені рятувальники 44-ї ДРПЧ: із вогнем впоралися об 11:25.

Проте ворожі війська не припиняли обстріли даного села і вже о 12:27 спричинили ще одну пожежу: тепер на території приватного домоволодіння.

Горів будинок на площі 80 м². На місці події працювали 2 оперативні відділення 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Пожежа ліквідована о 13:13.

Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости