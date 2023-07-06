Україна повернула з полону 45 захисників

6 липня вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків.

Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу Президента Володимира Зеленського – й повернути всіх», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости