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Україна повернула з полону 45 захисників

Україна повернула з полону 45 захисників

6 липня вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків.

Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу Президента Володимира Зеленського – й повернути всіх», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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