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Очолила «відділ культури, молоді та спорту» при окупантах: встановлено особу жительки Куп’янська

Очолила «відділ культури, молоді та спорту» при окупантах: встановлено особу жительки Куп’янська

Під час окупації жінка добровільно погодилась обійняти посаду «виконуючої обов’язки начальника відділу культури, молоді та спорту» військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

40-річна жінка займалася видачею наказів, прийманням, перевезенням та зберіганням грошей, а також веденням обліків товарно-грошових звітів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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