Хотів автівку з Європи: шахраї виманили у мешканця Харківщини 126 тисяч гривень
До Чугуївського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернувся 25-річний чоловік. Заявник розповів, що знайшов в Інтернеті оголошення, в якому пропонували послуги з доставки автомобілів з Європи.
За вказаним в об’яві номером телефону чоловік зв’язався з «продавцем». Незнайомець пообіцяв пригнати вподобане авто і попросив оплатити певні послуги. Чоловік погодився і кілька разів перераховував «продавцю» гроші на вказані картки. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.
Для переконливості зловмисник скинув потерпілому в месенджер копію нібито свого посвідчення волонтера. Невдовзі абонент-аферист перестав виходити на зв’язок. Тоді заявник зрозумів, що його ошукали й звернувся до поліції. Загалом потерпілий переказав незнайомцю 126 тисяч гривень.
Поліцейські з’ясували, що шахрай використав чужі документи. Вони належать людині, яка теж потрапила у пастку афериста.
За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Наразі проводяться заходи для встановлення особи зловмисника та його затримання.