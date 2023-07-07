Хотів автівку з Європи: шахраї виманили у мешканця Харківщини 126 тисяч гривень

До Чугуївського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернувся 25-річний чоловік. Заявник розповів, що знайшов в Інтернеті оголошення, в якому пропонували послуги з доставки автомобілів з Європи.

За вказаним в об’яві номером телефону чоловік зв’язався з «продавцем». Незнайомець пообіцяв пригнати вподобане авто і попросив оплатити певні послуги. Чоловік погодився і кілька разів перераховував «продавцю» гроші на вказані картки. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Для переконливості зловмисник скинув потерпілому в месенджер копію нібито свого посвідчення волонтера. Невдовзі абонент-аферист перестав виходити на зв’язок. Тоді заявник зрозумів, що його ошукали й звернувся до поліції. Загалом потерпілий переказав незнайомцю 126 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що шахрай використав чужі документи. Вони належать людині, яка теж потрапила у пастку афериста.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться заходи для встановлення особи зловмисника та його затримання.

Агентство Телевидения Новости