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Харківська поліція розшукала 6-річного хлопчика, який зник з подвір’я будинку

Харківська поліція розшукала 6-річного хлопчика, який зник з подвір’я будинку

Шестирічного хлопця виявили на узбіччі дороги. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

6 липня до відділення поліції № 2 ХРУП № 1 у місті Люботин надійшло повідомлення про зникнення дитини. Хлопець грався у дворі будинку та пішов у невідомому напрямку, повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

Працівники сектору ювенальної превенції  ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області спільно з поліцейськими офіцерами громади оперативно розшукали зниклого та повернули батькам.

Поліцейські провели з дитиною та батьками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Щодо батьків складений адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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