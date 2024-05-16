● Джо Байден викликає Дональда Трампа на дебати. «Трамп двічі програв мені дебати у 2020 році...Тепер він поводиться так, ніби хоче знову зі мною дебатувати. Ну, зроби мій день, друже. Чув, ти вільний по середах», — каже він. Сам Трамп теж два місці тому закликав чинного президента провести дебати. Те саме просили і великі американські медіа. Стадіон так стадіон?

● Швейцарские власти начинают консультации, чтобы иметь возможность отказаться от запрета на экспорт оружия в воюющие страны, — заявление.

● США передадут Украине еще одну батарею ПВО Patriot.

● путин обвинил Запад в желании расчленить россию и согласился на мирный план Китая по Украине.

● Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж Румунії трьохсот ракет класу «повітря—повітря» AIM-9X Sidewinder Block II.

● Доля юаня на биржевом рынке рф достигла исторического максимума в 53,4%.

● россия поставила в ЕС через Турцию нефтепродуктов на 3 млрд евро после введения эмбарго.

● Совфед начнет готовить закон о праве полиции блокировать счета россиян.

● Блинкен играл на гитаре и пел, это да. А кто-то новости по его Завлениям вообще реально читает? Или так, чисто перформанс обсудить? Такое, знаете, типа зрители Евровидения. А новый срочный крупный пакет из особого фонда, Пэтриоты, невозражения по использованию американских полезностей по территории агрессора? Не? После таких Реальностей можно и на гитаре и на барабанах, вообще, Рок-н-Ролл дать - Лед-Зеппелин.

● Глава Госдепа США пообещал Украине соглашение о безопасности на 10 лет, а также членство в ЕС и НАТО.

● Госсекретарь США пообещал передать Украине замороженные российские активы.

● Байден передаст Израилю оружие на $1 млрд накануне вторжения в Рафу. Речь идет о передаче $700 млн в виде танковых боеприпасов, $500 млн в виде тактических транспортных средств и $60 млн в минометных патронах.

● Західні партнери повинні допомагати Україні не "стільки, скільки потрібно", а до її перемоги – в цьому переконаний міністр національної оборони Канади Білл Блер.

● Франция отправит Украине вторую партию ракет Aster 30, сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню. Зенитные ракеты обеспечат работу комплекса ПВО SAMP/T-Mamba, защищающего украинскую столицу от российских атак.

● Уряд Австралії обрав катери Sentinel 830R RHIB для передачі українським Силам оборони в рамках військової допомоги.

● США пригрозили властям Грузии санкциями и пересмотром программ помощи за закон об иноагентах.

● ЕК: Закон об «иностранных агентах» станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

● У Польщі відкриють Центр поглибленої бронетанкової підготовки, що має стати агалогом американської школи «Top Gun».

● США прямо попередили австрійський Raiffeisen Bank International про те, що через його роботу у росії можуть розглянути обмеження йому доступу до доларової системи — Reuters.

● Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах.

● Норвезьку протикорабельну ракету Naval Strike Missile (NSM) інтегрують у європейський ракетний комплекс EuroPULS.

● Британія виділить 1 млрд фунтів на розробку гіперзвукової ракети. Сполучене Королівство відібрало 90 промислових підприємств та наукових установ для участі в тендері на контракти направлені на розвиток гіперзвукових технологій.

● рф. Количество преступлений в сфере гособоронзаказа за год выросло почти на треть.

● Авиакомпании пожаловались на ветшание парка и попросили государство помочь с закупками подержанных самолетов.

● Аномальные холода продолжают уничтожать посевы пшеницы, кукурузы, свеклы и других культур в Воронежской, Тульской, Волгоградской, Тамбовской и Липецкой областях.

● Власти хотят с помощью камер автоматически штрафовать россиян за нарушения — например, за неправильный переход улицы, курение и алкоголь в запрещенных местах. Для автоматической идентификации будет использоваться Единая биометрическая система (ЕБС), в которую передаются данные клиентов банков. Госсовет рф направил это предложение в Минцифры.

● В россии разворовали деньги на электромобиль, поддержанный правительством. Отечественный электромобиль разбился об отечественное желание п#$дить

● Минфин рф предлагает с 1 июля повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. Сейчас она составляет 6%.

● Пломбииир! В российский творог подмешивают «мясной клей» из-за санкций. Роскачество проверило 20 марок творога 5% жирности и обнаружило нарушения. В нескольких образцах нашли запрещённый фермент «мясной клей». В твороге с Даниловского рынка обнаружили кишечную палочку. В твороге «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Ярче!» и «Вкуснотеево» превышено содержание плесени и дрожжей. Проблемы у производителей начались два года назад из-за санкций, сорвавших поставки импортной закваски. Отечественной закваски не хватает, её доля составляет только 20% от необходимого количества.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»