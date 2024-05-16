Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:41
Просмотров: 35

Фейк: «В Україні невдовзі не буде легітимної влади»

Фейк: «В Україні невдовзі не буде легітимної влади»

#спростуванняЦентру

Брехня: непроведення Зеленським виборів призведе до того, що незабаром в Україні не буде легітимної влади взагалі. Такий наратив просувають фейкороби в одному з пропагандистських роликів.

Правда: рупори пропаганди кремля роблять регулярні заяви про «нелегітимність» українського президента, називають його «самозванцем», «узурпатором», «диктатором» тощо.

Зеленському протиставляють «демократично обраного» путіна, що є частиною спецоперації (https://t.me/spravdi/36898) рф «Майдан-3».

росіяни маніпулюють темою виборів в України з метою дестабілізації, підриву обороноздатності, послаблення міжнародних позицій та підтримки України.

Детально про те, чому вибори в умовах війни неможливі й непотрібні – читайте у матеріалі Центру за посиланням. (https://spravdi.gov.ua/vybory-pid-chas-vijny-ne-potribni-i-ne-mozhlyvi/)

Джерело: https://t.me/spravdi/38660

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківський напрямок: 615 окупантів вбиті та поранені з 10 по 15 травня.
Сегодня 06:50    29
російські виродки б'ють по Харківщині "градами" прямо з автотраси в Бєлгороді
Сегодня 06:33    61
СБУ затримала агентів рф, які скоригували подвійний удар «Іскандерами» по багатоповерхівці на Донеччині
Сегодня 06:24    78
УВАГА, ФЕЙК!
Сегодня 06:18    87
Тезисно про что говорил Блинкен
Сегодня 06:09    87
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    91
Оперативна інформація станом на 19.00 15.05.2024 щодо російського вторгнення
15.05.2024 20:36    158
Маніпуляція: «Київ збирається розпродати Україну Польщі»
15.05.2024 10:17    159
Більшість опитаних українських біженців у Європі задоволені умовами життя в новій країні
15.05.2024 10:08    145
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали бойовики, які намагались прорвати лінію оборони ЗСУ на Донеччині
15.05.2024 09:59    153
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 