Фейк: «В Україні невдовзі не буде легітимної влади»

#спростуванняЦентру

Брехня: непроведення Зеленським виборів призведе до того, що незабаром в Україні не буде легітимної влади взагалі. Такий наратив просувають фейкороби в одному з пропагандистських роликів.

Правда: рупори пропаганди кремля роблять регулярні заяви про «нелегітимність» українського президента, називають його «самозванцем», «узурпатором», «диктатором» тощо.

Зеленському протиставляють «демократично обраного» путіна, що є частиною спецоперації (https://t.me/spravdi/36898) рф «Майдан-3».

росіяни маніпулюють темою виборів в України з метою дестабілізації, підриву обороноздатності, послаблення міжнародних позицій та підтримки України.

Детально про те, чому вибори в умовах війни неможливі й непотрібні – читайте у матеріалі Центру за посиланням. (https://spravdi.gov.ua/vybory-pid-chas-vijny-ne-potribni-i-ne-mozhlyvi/)

Джерело: https://t.me/spravdi/38660

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