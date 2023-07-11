Відсьогодні заборонено продаж аромасигарет і рідин для вейпа

З 11 липня набирають чинності норми закону № 1978-IX, які забороняють виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України сигарет, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Такі зміни до закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» були ухвалені в грудні 2021 року, пише Економічна Правда.

Зазначеним законом запроваджуються наступні заборони щодо виробництва (окрім на експорт), оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту для реалізації в Україні таких продуктів:

тютюнових виробів для перорального застосування;сигарет, у яких показники вмісту в диму однієї сигарети перевищують: нікотину — 1,0 мг, смоли — 10 мг, моноксиду вуглецю — 10 мг;тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;тютюнових виробів із характерним смаком;тютюнових виробів, які містять вітаміни або добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров’я або знижує ризики для здоров’я; тютюнових виробів, що містять кофеїн або таурин, або інші добавки й стимуляторні сполуки, які пов’язані з енергією і життєздатністю; тютюнових виробів, які містять добавки, що мають властивості робити дим кольоровим; тютюнових виробів, що містять добавки, які полегшують вдихання диму або поглинання нікотину; тютюнових виробів, що містять добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у незгорілому вигляді;тютюнових виробів, що містять ароматизатори в будь-якому з їх компонентів, таких як фільтри, упаковка, капсули або будь-які технічні особливості, які дозволяють модифікацію запаху або смаку зазначених тютюнових виробів, або інтенсивності їх диму;тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин.

Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу:

тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння (крім випадків, передбачених законом).

Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.

Даний проєкт розроблено з метою імплементації «тютюнової» європейської Директиви 2014/40/ЄС.

Нагадуємо:

Рік тому, 11 липня 2022 року, в Україні було розширено перелік місць, де заборонено куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів.У березня 2023 року Міністерство охорони здоров’я відновило заходи державного нагляду (контролю) щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів на період воєнного стану.

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