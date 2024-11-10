Оперативна інформація станом на 16.00 10.11.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі активно діють на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках.

Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали низка населених пунктів Сумської та Харківської областей, серед яких Павлівка, Грабовське, Рожковичі, Дмитрівка, Басівка та Тимофіївка.

На Харківському напрямку окупанти проводять дві атаки в районах Стариці та Вовчанська, також загарбники скинули авіабомбу на передмісця Харкова.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня два рази намагався просунутися до наших позицій в районах Кіндрашівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку агресор атакував три рази в районах Тернів, Торського та Серебрянки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів біля Ступочок. Ще в цій локації триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару чотирма КАБами по Слов’янську.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки, також завдав авіаудару в районі Костянтинівки.

Тривають бої на Покровському напрямку, 15 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито атаки в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового та Петрівки. Наразі ще тривають шість боїв в районах Променя, Крутого Яру, Сухого Яру, Селидового та Григорівки. Противник скидав авіабомби на Лисівку та Котлине.

Активність ворога наразі зберігається і на Курахівському напрямку. 39 разів за сьогодні тут ворог намагався прорвати нашу оборону. Наші воїни відбивали атаки противника в районах населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Дальнє та Катеринівка. Протягом дня вже відбито 19 атак, 20 атак окупанта тривають.

На Времівському напрямку агресор 13 разів атакував позиції наших захисників в районах Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати нашу оборону в районі Малої Токмачки, в той же час завдали авіаударів по Темирівці, Новодарівці та Зеленому Полю .

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми, ще точиться один бій. Противник атакував Ольгівку дванадцятьма НАРами.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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