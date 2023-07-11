Голові Чкалівської громади на Харківщині інкримінують державну зраду: «зливав» ворогу дані українських захисників

Співробітники Служби безпеки України зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще одного зрадника на території Харківської області. Ним виявився голова Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області.

Після окупації регіону чоловік добровільно погодився на співпрацю з окупаційною «владою» в обмін на лояльне ставлення ворога. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що на початку червня колаборант добровільно підписав трудовий договір з головою «Временной гражданской администрации Харьковской области». Згідно з цим договором він отримав посаду «виконуючого обов’язки начальника Управління культури, спорту і молоді Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Зокрема, обіймаючи псевдопосаду, зловмисник здійснював керівництво структурним підрозділом та організовував його матеріально-побутове забезпечення, приймав кандидатів на роботу, а також на постійній основі брав участь у нарадах керівництва «Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Крім цього, ворожий поплічник організовував масові заходи на окупованих територіях, які були спрямовані на підтримку дій та рішень держви-агресора. Після деокупації регіону зловмисник переховується на території рф, де намагається уникнути правосуддя.

Як повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), керівником Харківської обласної прокуратури посадовцю заочно повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости