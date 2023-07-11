Патрульні продовжують виявляти у водіїв посвідчення водія з ознаками підробки

Сьогодні вдень, на бульварі Богдана Хмельницького, патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21099 за порушення ПДР.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області, під час розгляду адміністративної справи керманич надав посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутність необхідних захисних елементів, не друкарський спосіб нанесення тексту. Також перевіривши по наявним базам патрульні з’ясували, що за вказаною серією значиться інша особа.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тепер окрім адміністративної чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.

Агентство Телевидения Новости