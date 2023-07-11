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Водій, який на смерть збив малолітню дівчину в Ізюмському районі, знаходився у стані сп’яніння

Водій, який на смерть збив малолітню дівчину в Ізюмському районі, знаходився у стані сп’яніння

Слідчі повідомили водію про підозру.

Правоохоронці встановили, що 45-річний місцевий мешканець керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли Новини АТН, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня близько 17:00 на вулиці Козацькій у місті Ізюмі.Водій легковика “HONDA” під час руху наїхав на дівчину, яка йшла по проїжджій частині у попутному напрямку.

Від отриманих травм 11-річна дитина загинула на місці.

Агентство Телевидения Новости

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