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Поблизу Харкова прикордонники затримали наркокур’єра з «сіллю»

Поблизу Харкова прикордонники затримали наркокур’єра з «сіллю»

На одному з контрольних постів прикордонники провели контрольно-перевірочні заходи пасажирів автобуса, який прямував до Харкова.

Вже на початку перевірки на одного з пасажирів спрацював службовий собака охоронців кордону, повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ.

Під час проведення поглибленого огляду спільно з працівниками Національної поліції в рюкзаку чоловіка 1980 року народження був знайдений кілограмовий пакунок з кристалічною речовиною білого кольору.

В ході бесіди 43-річний харків’янин підтвердив, що виявлена речовина є синтетичним наркотиком – «сіллю».

Для прийняття подальшого правового рішення виявлену речовину передано співробітникам правоохоронних органів.

Агентство Телевидения Новости

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