3 кг кокаїну з Еквадору: ДБР знешкодило канал ввозу кокаїну в Україну

Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за 135 тис. доларів США.

До організованої злочинної групи крім правоохоронця входили службові особи митних органів та громадяни деяких країн ЄС., повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ході розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну значні партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. Кокаїн ховали у спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак, через військові дії канал постачання перестав існувати й наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон з Польщею у Львівській області.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до вчинення злочину тощо.

Досудове розслідування у межах ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.





Агентство Телевидения Новости