Збирався вчити українських школярів за російською програмою : викрито ще одного поплічника окупантів

Директор Вовчанського ліцею № 1 Вовчанської міської ради надав добровільну згоду на подальшу співпрацю з окупаційною адміністрацією.

З дозволу керівника представники країни-агресора створили заклад освіти під назвою «Державна бюджетна організація «Школа № 1» на базі приміщень та матеріальних цінностей Вовчанського ліцею, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

На колективних нарадах та загальних зборах вчителів 34-річний чоловік неодноразово повідомляв про необхідність здійснення навчального процесу за освітніми стандартами рф з використанням навчальних підручників російською мовою.

Зловмисник видавав накази про прийняття вчителів та іншого персоналу на роботу, відправляла колег до російської федерації для проходження перепідготовки.

Правоохоронці заочно повідомили колишньому директору про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення чоловіка у розшук.

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