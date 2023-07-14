Кустарне виробництво закінчилося арештом: як реалізовували фальсифікований алкоголь

Слідчі завершили досудове розслідування щодо злочинної групи.

Троє харків’ян організували підпільне виробництво лікеро-горілчаних виробів, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Зловмисники змішували спирт з водою, додавали харчові домішки та отримували «горілку», «коньяк», «віскі», «ром». Сурогатну продукцію реалізували через магазини, торговельні павільйони, продуктові бази та ринки на території міста, області та інших областей України.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, у їх транспортних засобах, в гаражних приміщеннях, торговельному павільйоні.

Вилучено 1850 літрів спиртовмісної рідини на загальну суму 350 тисяч гривень, обладнання для перекачування, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, сім-картки, чорнові записи, 4 транспортних засоби, понад 23 тисячі гривень.

Зловмисникам повідомили про підозру. Досудове розслідування завершене. Матеріали провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.

Агентство Телевидения Новости