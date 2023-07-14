Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донецької області: зведення Генштабу ЗСУ

Оперативна інформація станом на 18.00 14.07.2023 щодо російського вторгнення.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed» та 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Знищено 16 «шахедів».

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

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