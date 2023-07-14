Харківські патрульні затримали вуличного грабіжника

Вдень 14 липня під час патрулювання в Шевченківського району міста патрульні отримали виклик про крадіжку. Заявниця розповіла, що невідомий чоловік відібрав у неї рюкзак з особистими речами.

Про це повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Поліцейські передали опис чоловіка іншим екіпажам та розпочали пошук. Під час відпрацювання території патрульні помітили схожого за описом громадянина з рюкзаком, який пізніше впізнала заявниця.

Для подальшого встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости