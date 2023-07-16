У Безлюдівці потонув чоловік: поліція встановлює особу загиблого

16 липня о 10:00 на номер 101 надійшло повідомлення від екіпажу патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

До місця події був направлений черговий підрозділ аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області.

За допомогою гумового надувного човна о 10:40 рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям, які встановлюють його особу та обставини події.

Агентство Телевидения Новости