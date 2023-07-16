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Вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив смертельну ДТП: у Харкові затримали підозрюваного у низці злочинів

Вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив смертельну ДТП: у Харкові затримали підозрюваного у низці злочинів

16 липня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом Daewoo Lanos по вулиці Гвардійців-Широнінців.

В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області. Керуючи автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців-Широнінців зі смертельними наслідками.

Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів у квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються.

Зловмисник затриманий. Відкрите кримінальне провадження за статтею «вбивство». Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального  кодексу України. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-опративні групи, криміналісти.

Агентство Телевидения Новости

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