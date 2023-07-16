Окупанти продовжують обстрілювати Харків: третя атака за добу

16 липня близько 22:05 у Харкові пролунали ще два вибухи.

Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з Білгорода попередньо із ЗРК С-300 по Основ’янському району міста. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости