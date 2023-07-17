Сегодня 09:53
Просмотров: 19
ЗСУ звільнили майже 18 кв.км території за минулий тиждень – Маляр
Українські військові продовжують контрнаступ на всіх ділянках фронту і досягають нових успіхів.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в результаті контрнаступу захисники на сході й півдні країни звільнили майже 18 кв. км території.
За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони.
Основні зусилля противника зараз зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках, де тривають важкі бої. На останньому з кінця минулого тижня російські окупанти намагаються активно наступати.