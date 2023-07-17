Будував кар’єру «правоохоронця» при окупантах — викрито мешканця м. Ізюм

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, під час захоплення збройними силами рф м. Ізюм місцевий мешканець став співпрацювати з ворогом.

Колаборант вирішив спробувати себе в якості правоохоронця та обійняв посаду «оперуповноваженого» у так званій «народній поліції», створеній окупантами.

Підозрюваний приймав пояснення і заяви від мешканців міста, здійснював «розслідування» злочинів, складав рапорти на ім’я так званого «начальника Ізюмського відділу поліції Харківської області» та проводив допити місцевих жителів.

Наразі колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости