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Британська розвідка: у РФ є певні проблеми з засобами контрбатарейної боротьби

Британська розвідка: у РФ є певні проблеми з засобами контрбатарейної боротьби

Росія починає відчувати все більшу нестачу засобів контрбатарейної боротьби, що створює проблеми на полі бою.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну за 17 липня.

Росія потерпає від все більшої нестачі контрбатарейних РЛС, особливо її сучасних «Зоопарк-1M». Скоріш за все, досі продовжує функціонувати лише невелика кількість систем з тих, які були розгорнуті на початку, зазначає розвідка.

Як додають, скарги генерал-майора Попова, командувача 58-ї загальновійськової армії, вчергове доводять, що артилерія продовжує відігравати центральну роль у веденні бойових дій.

Агентство Телевидения Новости

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