Вовчанськ знову під ударом російських військових — є поранений

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 17 липня ворог вчергове обстріляв м. Вовчанськ. За попередніми даними, з артилерії, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

Отримав мінно-вибухову травму 64-річний місцевий мешканець.

Прокурор та слідчий поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

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