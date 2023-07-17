Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:17
Просмотров: 77

Вовчанськ знову під ударом російських військових — є поранений

Вовчанськ знову під ударом російських військових — є поранений

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 17 липня ворог вчергове обстріляв м. Вовчанськ. За попередніми даними, з артилерії, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

Отримав мінно-вибухову травму 64-річний місцевий мешканець.

Прокурор та слідчий поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 