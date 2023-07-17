Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:34
Просмотров: 62

За 2500 грн грабіжнику «світить» 10 років

За 2500 грн грабіжнику «світить» 10 років

Пограбував кіоск у Немишлянському районі Харкова: слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Як повідомляє пресслужба поліції Харківської області, 12 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що по Салтівському Шосе в торговельному кіоску невідомий чоловік заволодів грошима з каси в сумі 2500 гривень. Заявниця надала поліцейським детальний опис зловмисника.

Вилучено відеозапис з камери відеоспостереження, на якому виявлено особу, зовнішність якого який збігається з описом, який надала потерпіла.

В ході проведення оперативних заходів співробітники Управління карного розшуку встановили, що до скоєння злочину причетний 38-річний раніше судимий чоловік.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєння грабежу чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 