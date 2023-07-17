У Кремлі заявили про зупинку «зернової угоди»

Представниця МЗС росії Марія Захарова оголосила, що москва офіційно повідомила Туреччині, Україні та ООН про заперечення щодо продовження «зернової угоди».

Про це захарова сказала у коментарі кремлівському агентству «РИА Новости», повідомляє «Громадське».

Наразі на платформах Міністерства закордонних справ росії немає офіційного повідомлення із такою заявою. Утім захарова каже, що детальні роз’яснення російської позиції щодо «зернової угоди» незабаром опублікують.

Речник президента росії дмитро пєсков також заявив, що «фактично домовленості припинили дію сьогодні». пєсков посскржився, що частина угоди щодо росії нібито не виконана, а щойно її виконають — «росія негайно повернеться до виконання угоди.

За даними ЗМІ, ООН намагається врятувати угоду, зокрема пропонує путіну продовжити її в обмін на підключення «дочки» російського державного «Россільгоспбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Агентство Телевидения Новости