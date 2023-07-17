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Пожежа на Салтівці: врятовано 3 людини та кота

Пожежа на Салтівці: врятовано 3 людини та кота

17 липня о 09:22 до Служби “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі по проспекту Ювілейному 53, що у Салтівському районі Харкова.

По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті однієї з квартир на 4 поверсі 9 поверхового житлового будинку. В середині горіли домашні речі та меблі на площі 25 кв.м, повідомляє ДСНС.

Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 3 людей.

Також, на пожежі постраждала жінка 1947 року народження, яку з опіками І та ІІ ступенів госпіталізовано до опікового центру міста Харкова.

Крім того вогнеборці винесли з задимленої оселі кота, який ховався від пожежі у ванній кімнаті. Переляканого хвостатого віддали господарям.

Займання локалізовано о 09:45 та ліквідовано о 11:06.

Причина пожежі встановлюєтьсяДо ліквідації від ДСНС залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.


Агентство Телевидения Новости

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