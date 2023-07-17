ХОВА оголосила обов’язкову евакуацію дітей з 9 сіл Вовчанської громади

Днями на Раді оборони Харківської області було ухвалене рішення про обов’язкову евакуацію дітей із окремих 9 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Загалом на території Вовчанської міської громади перебувають 194 дитини, з яких у місті Вовчанськ – 144. Їх необхідно евакуювати у більш безпечні населені пункти області разом щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном», – зазначив Олег Синєгубов.

За словами голови ХОВА, усі родини, що будуть евакуйовані отримають тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Також для евакуйованих дітей буде організований освітній процес на нових місцях проживання.

Агентство Телевидения Новости