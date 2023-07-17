У Харкові виявили розважальний заклад, де влаштовували закриті вечірки для підлітків

Харківська поліція виявила розважальний заклад, де для підлітків влаштовували закриті вечірки.

Щодо особи, яка здійснювала продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку, поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення правил торгівлі. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Також до адміністративної відповідальності притягнули батьків неповнолітніх за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадуємо, що у Харківській області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватись вулицями пішки або транспортом.

Агентство Телевидения Новости