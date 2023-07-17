Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:23
Просмотров: 26

На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 602 вибухонебезпечні предмети

На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 602 вибухонебезпечні предмети

Сапери Харківського гарнізону та зведеного загону ДСНС продовжують працювати на території Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. З початку повномасштабної війни обстежили 3,3 тис. га території, 2,2 тис. км ЛЕП, виявлено та знешкоджено 73 318 вибухонебезпечних предметів.

«За минулий тиждень саперами ДСНС було здійснено 313 виїздів, в результаті чого виявлено та знешкоджено 602 ВНП. Загалом на Харківщині працює 33 піротехнічні розрахунки, 169 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки», – повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

За тиждень сталося 3 підриви на вибухонебезпечних предметах, було травмовано 4 цивільних.

Так, 12 липня на околиці міста Балаклія на вибухівці підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав тракторист, його було госпіталізовано до лікарні.

16 липня у полі біля селища Андріївка Донецької громади також стався підрив сільськогосподарської техніки. На ворожій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Тракториста госпіталізували до лікарні.

У Немишлянському районі Харкова 16 липня внаслідок вибуху гранати постраждало двоє цивільних чоловіків. За попередніми даними, підрив стався в результаті спроб розібрати вибуховий пристрій. Потерпілі з осколковими пораненнями доставлені в лікарню.

«Вкотре звертаюсь до жителів Харківської області з проханням бути обережними, при виявленні підозрілих предметів негайно сповіщати службу порятунку чи правоохоронців за номерами «101», «112» та «102». Ні в якому разі не підходьте та не чіпайте боєприпаси» – попередив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 