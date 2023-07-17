На Харківщині за тиждень сапери ДСНС знищили 602 вибухонебезпечні предмети

Сапери Харківського гарнізону та зведеного загону ДСНС продовжують працювати на території Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. З початку повномасштабної війни обстежили 3,3 тис. га території, 2,2 тис. км ЛЕП, виявлено та знешкоджено 73 318 вибухонебезпечних предметів.

«За минулий тиждень саперами ДСНС було здійснено 313 виїздів, в результаті чого виявлено та знешкоджено 602 ВНП. Загалом на Харківщині працює 33 піротехнічні розрахунки, 169 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки», – повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

За тиждень сталося 3 підриви на вибухонебезпечних предметах, було травмовано 4 цивільних.

Так, 12 липня на околиці міста Балаклія на вибухівці підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав тракторист, його було госпіталізовано до лікарні.

16 липня у полі біля селища Андріївка Донецької громади також стався підрив сільськогосподарської техніки. На ворожій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Тракториста госпіталізували до лікарні.

У Немишлянському районі Харкова 16 липня внаслідок вибуху гранати постраждало двоє цивільних чоловіків. За попередніми даними, підрив стався в результаті спроб розібрати вибуховий пристрій. Потерпілі з осколковими пораненнями доставлені в лікарню.

«Вкотре звертаюсь до жителів Харківської області з проханням бути обережними, при виявленні підозрілих предметів негайно сповіщати службу порятунку чи правоохоронців за номерами «101», «112» та «102». Ні в якому разі не підходьте та не чіпайте боєприпаси» – попередив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости