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У харківських рятувальників з’явилася нова техніка для роботи на висоті 45 метрів

У харківських рятувальників з’явилася нова техніка для роботи на висоті 45 метрів

У Харкові висотна техніка потрібна при кожному третьому-четвертому виїзді на пожежу. Днями автопарк харківського гарнізону ДСНС поповнився новою автодрабиною на базі Volvo FM 500.

За допомогою цієї техніки можна гасити пожежі і евакуювати потерпілих з висоти 45 м. Про це повідомляє ДСНС України.

Поява нової техніка стала можливою завдяки німецькому пожежнику Нільсу Талю, який, працюючи пліч-о-пліч із вогнеборцями Харкова, розуміє потребу у такому спецобладнанні. Чоловік допоміг доправити до одного з підрозділів міста гідрорятувальну платформу Rosenbauer B45 за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

«Аерорятувальна платформа є важливою частиною обладнання для порятунку людей з великих висот в умовах поточної воєнної ситуації через дуже високі житлові будинки в багатьох містах України. Одну з таких ми передали у Харків. Там українські пожежники пройдуть навчання і вже далі зможуть передати свій досвід роботи на такій техніці колегам з інших регіонів», – підкреслив Нільс Таль.

Агентство Телевидения Новости

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