У власність Харківської територіальної громади повернуто квартиру вартістю понад мільйон гривень

Суд задовольнив заяву Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, подану до суду в інтересах держави в особі Харківської міської ради про визнання квартири відумерлою спадщиною та її передачу у власність Харківської міської територіальної громади.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Йдеться про квартиру, розташовану по Стадіонному проїзду в Харкові, вартість якої складає понад 1 млн грн. Зокрема встановлено, що власник цієї квартири помер ще в 2021 році. Оскільки спадкоємців він не мав, зазначена нерухомість мала перейти в комунальну власність.

Проте органом місцевого самоврядування так і не було вжито відповідних заходів щодо вирішення питання стосовно належного оформлення права комунальної власності, у зв’язку з чим прокуратура звернулась з відповідною заявою до суду.

Фрунзенський районний суд м. Харкова підтримав позицію прокуратури і задовольнив заяву. Квартиру визнано відумерлою спадщиною та передано у власність Харківської міської територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости