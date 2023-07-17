На Олексіївці планують замінити 2 км тепломагістралі, яка була прокладена 60 років тому

Робітники КП «Харківські теплові мережі» перекладають магістралі та ремонтують котельні у Шевченківському районі.

Як повідомили у ХТМ, у планах – масштабне перекладання 48-ї магістралі на Олексіївці, яка була прокладена у 1962 році та за два роки дала десять поривів.

«Повністю замінимо майже 2 км магістралі на нові труби. Роботи мають бути завершені до початку серпня», – зазначили на підприємстві.

Також робітники ХТМ завершують ремонт магістралі на вул. Шекспіра, де також замінили прилеглі внутрішньоквартальні мережі.

Крім того, в районі модернізували котельню на Павловому Полі: там капітально відремонтували котли, встановили два насоси з частотним регулюванням, нові теплообмінники та запірну арматуру. Також міняють запірну арматуру в центральних теплових пунктах, чотири з яких цього літа реконструюють у рамках проєкту з енергоефективності.

Агентство Телевидения Новости