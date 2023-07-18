СБУ повідомила про підозру бойовику, який брав участь в окупації міст на сході України

Зловмисником виявився 35-річний уродженець м. Луганськ, який ще у 2014 році добровільно почав брати участь у терористичній організації «ЛНР».

У 2014 році чоловік приєднався до лав «народної міліції», де займав посаду «оперуповноваженого», а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України, про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Разом з російськими загарбниками він брав участь у бойових діях проти українських військ на Харківському напрямку.

Відомо, що він перебував близько трьох місяців в Ізюмі, коли місто було захоплено російськими військовими, та брав участь у воєнних діях.

Також бойовик «ЛНР» схиляв місцевих мешканців до співробітництва з окупаційною владою та віддавав підлеглим накази на вилучення у цивільних громадян їх особистих автомобілів «для потреб нової влади».

Тим особам, які погодилась працювати у так званій «народній міліції», луганчанин видавав форму та зброю, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости