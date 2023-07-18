Увага! Поліція розшукує Зою Корсакову

Відділенням поліції №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області розшукується Корсакова Зоя Петрівна, 14.06.1979 року народження, мешканка смт Золочів Богодухівського району Харківської області.

16 липня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась. Перебуває на обліку у психіатра. Раніше неодноразово зникала, повідомляє пресслужба поліції харківської області.

Її прикмети: на зріст 175-177 см, худорлявої статури, довге руде волосся, очі блакитні. Була одягнута в коричневе пальто. Телефону немає. Конфліктів не було.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно місцеперебування зниклої, або ви бачили її, просимо зателефонувати до ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за телефоном: чергова частина 098348485, (05764)51433 або 102.

Агентство Телевидения Новости