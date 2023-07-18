Нічна повітряна атака на Одесу: фото наслідків

У результаті масованої повітряної атаки РФ на Одесу вночі 18 липня пошкоджень зазнали портові об’єкти та кілька домоволодінь.

Внаслідок цієї атаки 74-річний чоловік отримав множинні поранення, його госпіталізовано до лікарні.

Фото наслідків “нальоту” опублікували Оперативне командування Південь та Одеська обласна прокуратура, пише видання «Кореспондент».

За даними слідства, російські війська застосували ракети Калібр і безпілотники Shahed.

Агентство Телевидения Новости