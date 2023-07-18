На пляжах Японії дельфіни нападають на людей

Такі напади неймовірно рідкісні, але місцева влада вже зафіксувала шість шокуючих випадків агресії дельфіна до людини.

Раніше найгрізнішим хижаком морів вважалися білі акули, які у рідкісних випадках нападали на відпочивальників і серфінгістів. Потім біля Гібралтару косатки почали атакувати туристичні човни, але дельфіни, схоже, пішли ще далі, пише видання «Фокус» з посиланням на Futurism.

Попри репутацію вкрай милих мешканців морів, дельфіни демонструють вельми агресивну поведінку щодо людей біля узбережжя Японії.

Так, відомо, що на одному з пляжів дельфін напав на 60-річного відпочивальника: ссавець вкусив плавця за руку і зламав йому ребра.

Попри те, що прояви агресії з боку дельфінів вкрай рідкісні, місцева влада зафіксувала ще три напади на людей. Зокрема жертвою ссавця став 40-річний чоловік, якого дельфін також вкусив за руку.

Загалом від початку 2023 року на пляжі Суйсохама, розташованому на східному узбережжі Японії, сталося вже 6 нападів. У результаті місцева влада ввела заборону на наближення плавців до цих морських хуліганів.

За словами дослідників із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Fisheries, дельфіни нападають на людей у трьох випадках: коли вони сердиті, засмучені або налякані.

Вчені вважають, коли люди плавають поруч із дельфінами, це може викликати стрес у ссавців.

Крім того, дослідники радять не годувати тварин, оскільки це може змінити їхню поведінку і зробити дельфінів більш «наполегливими, агресивними й загрозливими, коли вони не отримують те, на що розраховують».

Співробітники агентства нагадують, попри те, що дельфіни мають репутацію доброзичливих тварин, вони насправді є дикими тваринами

Агентство Телевидения Новости