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На пляжах Японії дельфіни нападають на людей

На пляжах Японії дельфіни нападають на людей

Такі напади неймовірно рідкісні, але місцева влада вже зафіксувала шість шокуючих випадків агресії дельфіна до людини.

Раніше найгрізнішим хижаком морів вважалися білі акули, які у рідкісних випадках нападали на відпочивальників і серфінгістів. Потім біля Гібралтару косатки почали атакувати туристичні човни, але дельфіни, схоже, пішли ще далі, пише видання «Фокус» з посиланням на Futurism.

Попри репутацію вкрай милих мешканців морів, дельфіни демонструють вельми агресивну поведінку щодо людей біля узбережжя Японії.

Так, відомо, що на одному з пляжів дельфін напав на 60-річного відпочивальника: ссавець вкусив плавця за руку і зламав йому ребра.

Попри те, що прояви агресії з боку дельфінів вкрай рідкісні, місцева влада зафіксувала ще три напади на людей. Зокрема жертвою ссавця став 40-річний чоловік, якого дельфін також вкусив за руку.

Загалом від початку 2023 року на пляжі Суйсохама, розташованому на східному узбережжі Японії, сталося вже 6 нападів. У результаті місцева влада ввела заборону на наближення плавців до цих морських хуліганів.

За словами дослідників із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Fisheries, дельфіни нападають на людей у трьох випадках: коли вони сердиті, засмучені або налякані.

Вчені вважають, коли люди плавають поруч із дельфінами, це може викликати стрес у ссавців.

Крім того, дослідники радять не годувати тварин, оскільки це може змінити їхню поведінку і зробити дельфінів більш «наполегливими, агресивними й загрозливими, коли вони не отримують те, на що розраховують».

Співробітники агентства нагадують, попри те, що дельфіни мають репутацію доброзичливих тварин, вони насправді є дикими тваринами

Агентство Телевидения Новости

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