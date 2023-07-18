У Харкові з неблагополучної родини вилучили дітей

Поліцейські Харкова отримали повідомлення від громадян щодо дівчинки 11 років, яка приходить на дитячий майданчик в брудному одязі, просить їжу або гроші на їжу. Повідомлялося, що дівчинка ходить вулицями допізна. Люди інколи відводили її додому, але батьки ніколи не зустрічали і не шукали дитину.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Працівники сектору ювенальної превенції ВП № 1 ХРУП № 1 разом із службою у справах дітей Основʼянського району міста Харкова відвідали місце мешкання дитини.

«Помешкання знаходиться в антисанітарному стані, там брудно, стоїть сморід, діти сплять без постільної білизни, на одному ліжку разом із бабусею та прабабусею. Окрім 11 річної дитини на вихованні 30-річної матері ще є 5-річна донька», – йдеться у повідомленні.

Дітей тимчасово вилучили з родини та направили до лікарні для надання їм належного медичного обстеження та вирішення подальшого питання щодо влаштування дітей.

Агентство Телевидения Новости