Куп’янський напрямок: Кислівку обстрілювали з авіації, ще 6 населених пунктів зазнали мінометних та артобстрілів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 18 липня. 510 доба війни.

За уточненою інформацією, протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет «Калібр» та 35 іранських ударних БпЛА Shahed-136.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет «Калібр» та 31 ударний БпЛА противника типу Shahed-136.

Крім того, ворог завдав 70 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, постраждали Середина-Буда, Іскрисківщина, Степне Сумської області та Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости